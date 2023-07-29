ما طريقة أطلس البنك الدولى لتصنيف اقتصادات الدول حسب دخل الفرد؟

كتب عبد الحليم سالم

تصنف مجموعة البنك الدولي التي يترأسها الأمريكي الهندى أجاى بانجا منذ 2 يونيو الماضى ، اقتصادات العالم إلى 4 مجموعات للدخل وهي: البلدان منخفضة الدخل، والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، والشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، والبلدان مرتفعة الدخل.

ويتم تحديث هذه التصنيفات في الأول من يوليو من كل عام، استناداً إلى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في السنة الميلادية السابقة بحسب ما نشره البنك الدولى على مدوناته الرسمية .

ويتم التعبير عن مقاييس إجمالي الدخل القومي محسوبة بالدولار الأمريكي باستخدام عوامل تحويل مشتقة حسب طريقة أطلس التي بدأ العمل بها في شكلها الحالي في عام 1989 .

وتهدف تصنيفات البنك الدولي لمستويات الدخل إلى تجسيد مستوى التنمية في بلد ما، اعتماداً على طريقة أطلس لحساب نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي باعتبارها مؤشراً متاحاً على نطاق واسع للقدرة الاقتصادية.

ما هي طريقة أطلس البنك الدولي؟

تستند تقديرات البنك الدولي الرسمية لحجم الاقتصادات وتصنيفات البلدان حسب مستوى الدخل إلى إجمالي الدخل القومي للفرد ، و بالنسبة للمقارنات بين الدول ، يتم تحويل التقديرات من وحدات العملة المحلية (LCU) إلى الدولار الأمريكي الحالي باستخدام طريقة أطلس ، في إشارة إلى منشور سابق للبنك الدولي يسمى أطلس التنمية العالمية.

تعمل طريقة أطلس على تسهيل تقلبات أسعار الصرف باستخدام متوسط ​​متحرك لمدة ثلاث سنوات ، وعامل تحويل معدل حسب السعر. يُستمد تقدير نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بالدولار الأمريكي من خلال تطبيق عامل تحويل أطلس على التقديرات المقاسة بوحدة العملة المحلية.