"كاش ولا تقسط".. نصائح اختيار وسيلة الدفع المناسبة لسداد المنتجات

كتب هانى الحوتى

انتشر نشاط التمويل الاستهلاكي بشكل لافت خلال الفترة الماضية، سواء من خلال شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي، بجانب ذلك قدم القطاع المصرفي منتجات متنوعة لتقسيط شراء المنتجات والسلع وحتى الخدمات، وفيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على تحديد الخيار الأفضل الذي يناسب احتياجاتك:



- الدفع نقدًا الحفاظ على الأموال نقدًا في متناول اليد يمكن أن تكون طريقة رائعة لتجنب الإسراف على الإنفاق؛ لأنها تمكنك من اختيار المبلغ الذي يكون لديك في محفظتك، والإنفاق فقط بما لا يتجاوز ذلك الحد ووقف الإنفاق عندما لا يكون بحوزتك نقد، إلا أن حمل النقود بهذه الطريقة يحوي كثير من المخاطر منها خطورة الفقد أو السرقة لذلك إذا كانت هذه المخاطر تشكل مصدر قلق كبير لك، قد تفكر في خيار أكثر أمانًا مثل استخدام بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان.



- الدفع بواسطة بطاقات الخصم بطاقات الخصم والسحب الآلي توفر وسيلة سهلة وسريعة لتتبع النفقات الخاصة بك، هذا بالإضافة إلى حقيقة أنها تساعدك على تجنب الإنفاق بما يتجاوز رصيدك الحالي المتاح، حيث أن قيمة الفواتير يتم خصمها مباشرة من الحساب بدلًا من أن تسدد في وقت لا حق كما في حالة بطاقة الائتمان، لذلك قبل استخدام بطاقة الخصم الخاصة بك، تأكد من أنك تعرف رصيد الحساب الخاص بك لتجنب الإنفاق بما يفوق الحساب مما يترتب عليه رفض الشراء أو فض البنك لرسوم إضافية المعروفة أيضًا باسم رسوم السحب على المكشوف.

كما يجب التنويه إلى ضرورة التأكد مما يمنحه البنك من إجراءات أمان خاصة على بطاقة الخصم.



- الدفع بواسطة بطاقة الائتمان الاستخدام المسؤول لبطاقة الائتمان يمكن أن يكون وسيلة آمنة وسهلة لرفع التصنيف الائتمان الخاصة بك، ومع ذلك هذه المسؤولية تحتم عليك أن تكون على دراية كاملة بالخيارات المتاحة لديك عند الدفع بواسطة بطاقة الائتمان الخاصة بك. فعلى سبيل المثال إذا كنت قادرًا على السداد الفوري، يمكنك تجنب الفائدة على مشترياتك عن طريق دفع الفاتورة بالكامل كل شهر، في الوقت نفسه يجب عليك التعرف على برامج المكافآت الاختيارية التي تسمح لك بكسب النقاط، والتي هي قابلة للاسترداد لأشياء مثل السفر والبضائع، وبرامج عودة النقد لبطاقة الائتمان، والذي يسمح لك بكسب نسبة معينة من المال على كل عملية شراء تقوم بها بواسطة البطاقة.

وكما في حالة بطاقة الخصم والسحب الآلي، يجب على صاحب الحساب التأكد من طرق الحماية ضد الاحتيال التي يوفرها البنك لبطاقة الائتمان الخاصة بك، إضافة إلى التأكد أن البنك لن يقوم بتحميلك تكاليف أي مشتريات أو معاملات تمت بواسطة البطاقة في حال تم الإبلاغ عن فقدها أو سرقتها فورًا.