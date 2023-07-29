قاتل إبن شقيقته يعترف بإنهاء حياته بسبب خلافات

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم بقتل إبن شقيقته، بارتكاب الجريمة عقب القبض عليه، وذكر أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن خلافات بينهما، أدت إلى الاشتباك معه، والاعتداء عليه خلال المشاجرة، مما أسفر عن مقتله.

وناظر رجال المباحث جثة القتيل، لحصر الإصابات التي لحقت به، وأدت إلى وفاته، كما تم الاستماع لأقوال أفراد أسرة المجني عليه، لكشف ملابسات الحادث، ومعاينة مسرح الجريمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، بمقتل أحد الأشخاص داخل عقار دائرة قسم الجيزة، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن مسن، انهى حياة ابن شقيقته، خلال مشاجرة نشبت بينهما، بسبب خلافات سابقة.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.