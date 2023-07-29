ضبط 116 ألف قطعة حلوى و223 قطعة مواد غذائية منتهية الصلاحية في طنطا

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين حملة تموينية للمرور على المحال العامة ببندر ومركز طنطا ضمت أشرف شرف الدين وأحمد ورد محمود حسن برغوث مفتشو الرقابة التموينية بالمديرية اسفرت الحملة عن ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص بناحية بندر طنطا تم ضبط عدد 116000 مائة وستة عشر الف قطعة حلوي منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الانتاج والانتهاء المدون علي العبوات وتم تحريز المضبوطات ووضع كارتة البيانات عليها.

كما تمكنت الحملة من ضبط عدد 223 قطعة مواد غذائية بسوبر ماركت بناحية بندر طنطا عبارة عن "مياه غازية وسناكس ومولتو وكركدية" وجميعها منتهي الصلاحية طبقا لتاريخ الانتاج والانتهاء المدون علي العبوات.

ضبط مخبز بلدي بناحية مركز طنطا وذلك لتصرفة في عدد 3 شكاير دقيق بلدي مدعم.وضبط مخبز بلدي بناحية مركز طنطا وذلك لتصرفة في عدد 4 شكاير دقيق بلدي مدعم، وتحرير 3 شهاده صحية للعاملين بأحد المطاعم ببندر طنطا، تم تحرير محاضر جنح بالوقائع واخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.