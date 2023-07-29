روسيا: مستعدون للتعامل بالعملات الوطنية فى التجارة مع الدول الإفريقية

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قال نائب رئيس الوزراء الروسى أليكسى أوفرشوك، اليوم، /السبت/، إن موسكو مستعدة للتحول إلى العملات الوطنية فى التجارة مع الدول الإفريقية.

وأضاف أوفرشوك فى مقابلة مع وكالة أنباء تاس تاس على هامش القمة الروسية الإفريقية الثانية: "لدينا تجربة ناجحة فى التسويات بالعملات الوطنية داخل الاتحاد الاقتصادى الأوراسي، ونحن مستعدون لمشاركة هذه التجربة، كما أننا مستعدون لإجراء تجارة مع إفريقيا خاصة بالروبل الروسي، شريطة أن يجد المشغلون الاقتصاديون ذلك مناسبًا".

ووفقًا لأوفرتشوك، فإن التحول إلى العملات الوطنية هو "اتجاه عالمي، ويدرك الجميع أن استخدام العملات الاحتياطية التقليدية كوسيلة للدفع ينطوى على مخاطر اقتصادية وسياسية واضحة ويريد الجميع تقليل هذه المخاطر، ولهذا السبب نرى أن البلدان الإفريقية تتحول إلى الدفع بالعملات الوطنية.