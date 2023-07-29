اليوم السابع
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رئيس المنظمة الألمانية المصرية: خبرات المصريين بالخارج متنوعة ويمكنها دعم الاقتصاد والسياحة

السبت، 29 يوليو 2023 10:44 م
رئيس المنظمة الألمانية المصرية: خبرات المصريين بالخارج متنوعة ويمكنها دعم الاقتصاد والسياحة ماجد سعد رئيس المنظمة الألمانية المصرية
كتب محمود راغب

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أكد ماجد سعد رئيس المنظمة الألمانية المصرية، أن المصريين في الخارج لديهم خبرات كبيرة ومتنوعة في شتى المجالات وبالتالي من المهم الاستفادة من خبراتهم لدعم مصر بشكل أكبر وبشكل مؤثر بالفعل، لافتا إلى أهمية توظيف تلك الخبرات لدعم الاقتصاد المصرى كلا فى مجال عمله.

ويشارك ماجد سعد فى مؤتمر النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج بعد غد الاثنين والذى تنظمه وزارة الهجرة بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة.

وأضاف أنه من المهم أيضا التواصل بشكل أكبر مع المصريين في الخارج  ،واشراكهم في قضايا وطنهم ودعوتهم للمشاركة في دعم الوطن سواء عن طريق استثمارات أو مشروعات جديدة او بجذب السياحة لمصر  ،أو بالمساهمة في دعوة مسؤلين وخبراء أجانب للتعاون في مختلف المجالات ، مشيرا ان وزارة الهجرة تبذل مجهودا كبيرا، لربط كل الجاليات المصرية فى الخارج ببعضها البعض لكن هذا الامر يتطلب المزيد من الاتصالات ،والمزيد من الترابط على غرار بعض الجاليات العربية في أوروبا وغيرها من الدول .

وأوضح ماجد سعد، أنه سبق وأعلنت المنظمة الألمانية المصرية دعمها لمبادرة ساهم بـ 500 دولار لدعم مصر وهى مبادرة يمكنها جمع حوالى 5 مليارات دولار من مصريين الخارج في صورة ودائع واستثمارات ،حال الاهتمام بهها والاسهام في توصيلها لكل المصريين ، إلا انها حتى الان لم تحظ بالدعم الكامل لمساعدة الاقتصاد الوطنى والذى يتأثر بطبيعة الحال بالأزمات في الاقتصاد العالمى .

وأشاد بما تشهده مصر من طفرة عظيمة فى مجال بناء المدن الجديدة على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين ، وكذلك التوسع في المشروعات الزراعية وبالتالي من المهم استكمال تلك النهضة بمشروعات صناعية ضخمة تساهم في زيادة الصادرات وفى توفير العملة الصعبة بدلا من الاستيراد علاوة على ضرورة الدخول في تصنيع السارات الكهربائية مستقبل العالم للحفاظ على كوكب الأرض من التغيرات المناخية وما يصحبها من أزمات .


مصر

المانيا

وزارة الهجرة

المصريين في الخارج

ماجد سعد

العاصمة الإدارية



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