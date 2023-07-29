رئيس الحكومة الجزائرية يبحث مع رئيس مالى سبل مواجهة التحديات فى المنطقة

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بحث رئيس الحكومة الجزائرية، أيمن عبد الرحمن، مع رئيس دولة مالى ورئيس المرحلة الانتقالية، عاصمى غويتا، الوضع الإقليمى وسبل العمل المشترك بين البلدين من أجل مواجهة التحديات المتعددة التى تعرفها المنطقة.

جاء ذلك خلال على هامش مشاركته ممثلا عن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، فى أعمال القمة الروسية-الإفريقية الثانية، والتى انعقدت بسان بطرسبورج.



وبحسب بيان الحكومة الجزائرية اليوم /السبت/، نقل عبد الرحمن إلى الرئيس المالى تحيات الرئيس الجزائري، وعزمه على مواصلة العمل من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وحفظ السلم والأمن والاستقرار ودعم التنمية فى المنطقة.

وأضاف البيان أن اللقاء شكل فرصة للتطرق إلى واقع وآفاق العلاقات الثنائية فى شتى المجالات.