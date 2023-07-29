اليوم السابع
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خلال ساعات.. النطق بالحكم على المتهم بدهس حفيد الفنانة شريفة فاضل

السبت، 29 يوليو 2023 07:00 ص
خلال ساعات.. النطق بالحكم على المتهم بدهس حفيد الفنانة شريفة فاضل حبس- أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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تصدر محكمة جنح العجوزة ، بجلسة السبت 29 يوليو حكمها فى محاكمة السائق المتهم بدهس حفيد الفنانة الراحلة شريفة فاضل، بميدان سفنكس بالجيزة، ما سبب له عدة إصابات خطيرة، نقل على إثرها للمستشفى، بسبب السرعة الجنونية والمتهورة لقائد السيارة.
 
وكانت جهات التحقيق بالجيزة، قد قررت إحالة المتهم بدهس حفيد الفنانة الراحلة شريفة فاضل، للمحاكمة بتهمة دهس المجنى عليه معاذ بميدان سفنكس، أواخر شهر مارس الماضي، والتسبب له في كسور بأنحاء متفرقة بجسده.
 
بداية الواقعة كانت بتعرض حفيد الفنانة شريفة فاضل، للدهس من سيارة مسرعة يقودها شاب متهور يبلغ من العمر 19 عامًا بميدان سفنكس بالقاهرة، ما سبب له كسورا وإصابات بالغة، دخل على إثرها إلى المستشفى وسط غيبوبة تامة، منذ وقت الحادثة.
 
 

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