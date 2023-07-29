اليوم السابع
Ads
السبت، 29 يوليو 2023 12:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم الإسكندرية: غرف عمليات لمتابعة امتحانات الدور الثانى للتعليم الأساسى

السبت، 29 يوليو 2023 11:47 ص
تعليم الإسكندرية: غرف عمليات لمتابعة امتحانات الدور الثانى للتعليم الأساسى الدكتور عربي ابو زيد وكيل التربية والتعليم بالإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم عن انطلاق امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي صباح اليوم السبت الموافق التاسع والعشرين من يوليو 2023 ، وذلك بامتحان مادة اللغة العربية والخط في اللجنة الأولى، ومادة التربية الدينية في اللجنة الثانية.
 
وأوضح (أبو زيد)، أنّ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 / 2023  بلغ (18878) طالبًا يؤدون امتحاناتهم أمام (83) لجنة بالإدارات التعليمية التسع.
 
وأصدر مدير المديرية تعليماته لمديري عموم الإدارات التعليمية بمتابعة الالتزام بكل القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من تطهير وتعقيم اللجان واستخدام أجهزة الكشف الحراري ، ونشر ملصقات توعية بمخاطر كورونا  للطلاب والملاحظين حفاظًـا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع القائمين على العملية الامتحانية ، وكذلك متابعة حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلاب والمعلمين، مشدِّدًا على ضرورة التأكيد على المراقبين بالتواجد قبل اللجان بفترة كافية.
 
وفي سياق متصل أكد مدير المديرية أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية وغرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة الامتحانات، هذا ومن المقرر لامتحانات الشهادة الإعدادية أن تنتهي يوم الخميس الموافق 3 من أغسطس المقبل وفق الجداول المعلنة.

أخبار الإسكندرية

مديرية التربية والتعليم

امتحانات التعليم الأساسي

امتحانات 2023



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة