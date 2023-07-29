تعليم الإسكندرية: غرف عمليات لمتابعة امتحانات الدور الثانى للتعليم الأساسى

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم عن انطلاق امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي صباح اليوم السبت الموافق التاسع والعشرين من يوليو 2023 ، وذلك بامتحان مادة اللغة العربية والخط في اللجنة الأولى، ومادة التربية الدينية في اللجنة الثانية.

وأوضح (أبو زيد)، أنّ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 / 2023 بلغ (18878) طالبًا يؤدون امتحاناتهم أمام (83) لجنة بالإدارات التعليمية التسع.

وأصدر مدير المديرية تعليماته لمديري عموم الإدارات التعليمية بمتابعة الالتزام بكل القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من تطهير وتعقيم اللجان واستخدام أجهزة الكشف الحراري ، ونشر ملصقات توعية بمخاطر كورونا للطلاب والملاحظين حفاظًـا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع القائمين على العملية الامتحانية ، وكذلك متابعة حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلاب والمعلمين، مشدِّدًا على ضرورة التأكيد على المراقبين بالتواجد قبل اللجان بفترة كافية.

وفي سياق متصل أكد مدير المديرية أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية وغرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة الامتحانات، هذا ومن المقرر لامتحانات الشهادة الإعدادية أن تنتهي يوم الخميس الموافق 3 من أغسطس المقبل وفق الجداول المعلنة.