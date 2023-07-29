الكشف وصرف العلاج بالمجان لـ 2491 مريضا في منشأة أبو عمر بمبادرة 100 مليون صحة

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن القافلة الطبية العلاجية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لأهالي المدينة بالمجان وسط تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوى، مشيراً إلى أنه تم تحويل 27 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية.

أشار وكيل وزارة الصحة الي أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية مثل ( الجراحة العامة – القلب والاوعية الدموية – العظام - النساء والتوليد - جلدية وتناسلية - تنظيم أسرة - الرمد - أنف وأذن وحنجرة – المسالك البولية - الاسنان) بالإضافة تخصيص عيادتين للباطنة والاطفال وإجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، مشيراً إلى أنه خلال اليومين تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 2491 مريضا من أهالي المدينة.