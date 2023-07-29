العراق يستضيف النسخة الـ21 للجمعية العامة للشبكة العربية لحقوق الانسان

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أعلنت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، و رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، ترأس العراق الدورة ال٢١ للجمعية العامة للشبكة، العام المقبل.

جاء ذلك خلال انعقاد مؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وجمعيتها العامة العشرون اليوم السبت بالقاهرة، والذي شهد تسلم السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من قبل أحمد سالم بوحبيني، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا ورئيس الجمعية العامة السابقة .

وأعربت السفيرة مشيرة خطاب عن ثقة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الوطنية لحقوق الانسان في ان تقوم العراق بدور كبير في هذا الشأن خلال فترة رئاستها العام المقبل للشبكة .

ويناقش مؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ، على مدار يومين، أفضل الممارسات والدروس المستفادة وأهم التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وذلك لتحديد الأولويات والاحتياجات وتعزيز دور الشبكات والمنظمات الدولية و الاقليمية لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.