العراق: القبض على 6 إرهابيين ومصادرة أسلحة فى ميسان

وكالات

أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان الجمعة، إلقاء القبض على 6 إرهابيين في إحدى مناطق قضاء قلعة صالح بجنوبي محافظة ميسان الواقعة بالقرب من الحدود مع إيران.

وأفادت القيادة ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ بأنه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة في القضاء على المظاهر المسلحة والعمل على إنهاء ظاهرة الدكة العشائرية وفرض سلطة القانون، تمكنت قوة أمنية مشتركة من إلقاء القبض على 6 إرهابيين تسببوا في مقتل أحد المواطنين في جنوبي محافظة ميسان".. مشيرة إلى مصادرة القوات الأمنية كمية كبيرة من الأسلحة والاعتدة كانت بحوزة المتهمين أثناء عملية اعتقالهم.

وأوضح البيان أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحق المتهمين حتى ينالوا جزاءهم العادل وفق أحكام القانون العراقي.

يشار إلى أن "الدكة العشائرية" هي هجمات مسلحة على المنازل لإرغام الخصوم على الرضوخ للحكم العشائري، وتتم عبر عملية إطلاق نار بمختلف الأسلحة على بيوت الخصوم، وقد شاعت هذه العادة بصورة لافتة عقب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.