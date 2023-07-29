السعودية: ضبط 13 ألفا و308 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية، ضبط 13 ألفا و308 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع في مناطق المملكة كافة.

وذكرت الوزارة - وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس) اليوم /السبت/ - أن المخالفات التي ضبطتها الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 20 وحتى 26 يوليو الجاري، شملت ضبط 7 آلاف و725 مخالفا لنظام الإقامة، و3 آلاف و427 مخالفا لنظام أمن الحدود، و2156 مخالفين لنظام العمل.

وأشارت إلى أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 572 شخصا، كما تم ضبط 58 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وكذلك ضبط 9 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وحذرت وزارة الداخلية السعودية، من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أية مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، لأنه بذلك يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.