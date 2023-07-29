اليوم السابع
Ads
السبت، 29 يوليو 2023 01:05 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الدفاعات الجوية الروسية تعترض صاروخا فى مقاطعة روستوف

السبت، 29 يوليو 2023 12:00 ص
الدفاعات الجوية الروسية تعترض صاروخا فى مقاطعة روستوف الحرب الروسية الأوكرانية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن حاكم مقاطعة روستوف فاسيلى جولوبيف أن منظومات الدفاع الجوى الروسية اعترضت صاروخا ثانيا فى سماء المقاطعة.

وقال جولوبيف - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة - أنه تم تسجيل إسقاط منظومات الدفاع الجوى صاروخا ثانيا.. هذه المرة فى منطقة آزوف. ويتم الكشف عن الأضرار التى تسبب بها".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت فى وقت سابق أن الدفاع الجوى الروسى تمكن من اعتراض صاروخ "إس-200" معدّل أطلقته قوات كييف، وتسببت شظاياه بإصابات وتضررت بعض المبانى فى تاجانروج بمقاطعة روستوف.

 

 


حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة