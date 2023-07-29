الدفاعات الجوية الروسية تعترض صاروخا فى مقاطعة روستوف

أ ش أ

أعلن حاكم مقاطعة روستوف فاسيلى جولوبيف أن منظومات الدفاع الجوى الروسية اعترضت صاروخا ثانيا فى سماء المقاطعة.

وقال جولوبيف - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة - أنه تم تسجيل إسقاط منظومات الدفاع الجوى صاروخا ثانيا.. هذه المرة فى منطقة آزوف. ويتم الكشف عن الأضرار التى تسبب بها".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت فى وقت سابق أن الدفاع الجوى الروسى تمكن من اعتراض صاروخ "إس-200" معدّل أطلقته قوات كييف، وتسببت شظاياه بإصابات وتضررت بعض المبانى فى تاجانروج بمقاطعة روستوف.