اليوم السابع
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الداخلية تضبط شخصين أثناء تنقيبهما عن الأثار بالقاهرة

السبت، 29 يوليو 2023 12:12 م
الداخلية تضبط شخصين أثناء تنقيبهما عن الأثار بالقاهرة جريمة التنقيب عن الأثار-أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت الداخلية في ضبط شخصين لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار .
 
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وجود أعمال حفر وتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وعقب تقنين الإجراءات وبإستهداف العقار أمكن ضبط (شخصان ، مقيمان بدائرة القسم) حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه "ملك أحدهما" وعثر بداخله على (حفرة قطرها 2 متر بعمق 4 متر - الأدوات المستخدمة فى التنقيب)، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

التنقيب عن الآثار

جريمة التنقيب عن الأثار

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