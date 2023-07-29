التضامن: تنفيذ برنامج تنمية الطفولة المبكرة لبناء قدرات مقدمى الخدمة بدور الحضانة

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعىُ أن البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة بالوزارة نفذ حزمًا تدريبية متقدمة لبناء قدرات مقدمي الخدمة بدور الحضانة بمحافظة بنى سويف.



وأوضحت منى الشبراوى رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة أن هذه التدريبات تأتى كأحد محاور مبادرة تطوير الخدمات المقدمة للطفل المصرى بتطوير الحضانات وبناء قدرات العاملين عليها وتحسين جودة دور الحضانة والتي تنفذ بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة في محافظات «بني سويف – المنيا – أسيوط – الأقصر – الغربية» وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)



ومن جانبه أشار محسن ناجى مدير برنامج تنمية الطفولة المبكرة إلى أن محافظة بنى سويف شهدت انطلاق التدريبات والتى استهدفت القائمين على 19 حضانة لصقل مهاراتهم فى تطبيق الممارسات المهنية من المعارف والقدرات ونواتج التعلم وإكساب الأطفال جميع المهارات والمعارف والقيم وأن المبادرة ستتضمن تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والأثاث وتجهيزات الدفاع المدني والأمن والسلامة لحضانات الأطفال من الميلاد إلى أربع سنوات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ورفع وعى أولياء أمور الأطفال المنتسبين بالحضانات بالتربية الوالدية الإيجابية، إضافة إلى إتاحة منح غذائية لأسر الأطفال المنتسبين بالحضانات، وذلك بنهاية فترة المشروع.



الجدير بالذكر أنه انطلاقا من التأكيد على أهمية مرحلة الطفولة المبكرة فى حياة الطفل منذ الميلاد وحتى 4 سنوات، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة والذي يرتبط بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي صدقت عليها مصر في عام 2016 الخاصة بتنمية الطفولة المبكرة، استجابة للهدف الرابع "ضمان التعلم مدى الحياة " الذي ينص على التنشئة والتعليم كأساس لتنمية الطفل ونجاحه الأكاديمي وزيادة إنتاجيته.



ويقوم البرنامج القومى على أربعة مكونات أساسية، وهى تطوير البيئة الفيزيقية لحضانات الجمعيات الأهلية، وضع منهج نموذجى للحضانات، بناء قدرات مقدمى الخدمة وكوادر وزارة التضامن الاجتماعى، والتشبيك مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة بقطاع الطفولة المبكرة.