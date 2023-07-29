التحقيقات: مستريح الزاوية الحمراء أنشا صفحة وهمية عبر فيس بوك لبيع الهواتف المحمولة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن ال متهم بالنصب على المواطنين فى منطقة الزاوية الحمراء أوهم ضحاياه ببيع الهواتف المحمولة عبر صفحة بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"بأسماء منتحلة والإعلان عن بيع الهواتف المحمولة، يطالب من خلالها إرسال مبالغ مالية فى محافظ مالية إلكترونية كمقدم تعاقد على التليفونات الراغبين فى شراءها وعدم الوفاء بذلك.

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع هواتف محمولة لهم دون الوفاء بذلك.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، بتعرضه لواقعة نصب والإستيلاء منه على مبلغ مالى قام بتحويله على إحدى المحافظ الإلكترونية لأحد الأشخاص يقوم بإدارة صفحة إلكترونية على شبكة "الإنترنت" بزعم بيع هاتف محمول له دون الوفاء بذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.