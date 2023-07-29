التحقيقات: لص العقارات بالظاهر نفذ جريمتين بأسلوب كسر الباب

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، أن العاطل المتهم بسرقة المنازل فى منطقة الظاهر، اعترف بارتكاب واقعتى سرقة ( مبلغ مالى – شاشة) بأسلوب كسر الباب، وتم بإرشاده ضبط الشاشة المستولى عليها بمسكنه وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.

ونجحت مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن فى ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية "، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الظاهر، وبحوزته عدد (4 كوبلن - 3 مقص - كوريك.. "خاصين بالسيارات" أجنة - شاكوش)، حيث اعترف أمام اللواء محمد عبد الله مدير المباحث بسرقتهم من داخل إحدى العقارات بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.