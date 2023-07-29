اعترافات جزار بكفر الشيخ :"قتلت متسول لسرقته"

كتب محمود عبد الراضي

أدلى جزار باعترافات تفصيلية عقب ارتكابه جريمة قتل متسول في كفر الشيخ، مؤكدا أن المجني عليه اعتاد الجلوس أمام محل الجزارة لجمع الأموال.

وأضاف المتهم أن الضحية يجمع أموالا كثيرة من المواطنين، فاختمرت في ذهنه فكرة قتله والاستيلاء على أمواله ، فتسلل خلفه ودخل منزله الا أن المتسول شعر به فتخلص منه الجزار، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مطوبس بمديرية أمن كفر الشيخ بوفاة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) داخل مسكنه إثر إصابته بجروح طعنية متفرقة بالجسم.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ عن أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز ).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر أن المجنى عليه دائم الجلوس أمام محل "الجزارة خاصته" لاستجداء المارة ومشاهدته له حال جمعه مبالغ مالية من المواطنين فاختمرت فـى ذهنه فكرة الاستيلاء عليها ، فقام بتتبع المجنى عليه حتى وصل لمنزله ولدى مشاهدة المجنى عليه له داخل غرفته قام بالاستغاثة ، وخشية افتضاح أمره قام بطعنه باستخدام "سلاح أبيض" كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته وأرشد عن الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.