إطفاء الشاشات الإعلانية وخفض إنارة الشوارع بالدقى ترشيدا للاستهلاك

كتبت - مرام محمد

واصلت محافظة الجيزة حملاتها على الشوارع والميادين الكبرى، لمتابعة انتظام غلق المطاعم والكافيهات والمحال التجارية وفقا لمواعيد الغلق الرسمية، مع خفض مستوى الإضاءة أثناء فترات العمل وتخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية؛ ل ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي تشهدها البلاد، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار، قام حي الدقي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، بالمرور على الشوارع الرئيسية والفرعية لمتابعة غلق إضاءة كافة اللوحات والشاشات الإعلانية ومتابعة انتظام تخفيض إضاءة واجهات المحال وأعمدة الإنارة، وذلك في إطار إجراءات ترشيد الاستهلاك وتخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء.

يُذكر أنه وفقًا لخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه سيتم تخفيف الأحمال يوميا من ساعة لساعتين فى اليوم الواحد، وسيتم الإعلان عن جدول مواعيد انقطاع الكهرباء بداية من الإثنين المقبل.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع وزير الشباب والرياضة أن ينتهي لعب المبارايات قبل أذان المغرب، لمنع استهلاك الكهرباء في الاستادات والمنشآت الرياضية، وترشيد الإنارة العامة في الأماكن العامة المسئولة عنها الدولة.