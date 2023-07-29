اليوم السابع
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أوقاف كفر الشيخ: قوافل دعوية وبرنامج صيفي للطفل وتوزيع الجوائز

السبت، 29 يوليو 2023 09:07 م
أوقاف كفر الشيخ: قوافل دعوية وبرنامج صيفي للطفل وتوزيع الجوائز عقد مقرأة لقيادات أوقاف كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظمت مديرية أوقاف كفر الشيخ، عدداً من الأنشطة الدعوية منها، قوافل دعوية، ودرس للواعظات، وبرنامج صيفي للطفل، بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف الدكتور عطا بسيوني، وكيل الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير الدعوة .

أكد الدكتور عطا بسيوني، وكيل الأوقاف بكفر الشيخ، أنه جرى عقد مقرأتين للقرآن الكريم الأولى بمسجد على بن أبي طالب، وأخرى للجمهور بمسجد أبو العزائم، ودرس للواعظات بعنوان دور الأسرة في التنشئة الاجتماعية بمسجد أبو العزايم، كما تم عمل مقرأة للسيدات بالمسجد بمعرفة الواعظة سافيناز الشحات السيد.

وأضاف بسيوني، كما عقد البرنامج الصيفي للطفل بمسجد سيدنا على بن أبى طالب، وسط فرحة غامرة من الأطفال والجمهور، وتم توزيع بعض الجوائز وشهادات التقدير، تحفيزا لهم على حفظ القرآن الكريم ومعرفة مقاصده ومعانيه، يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعميق الحس الإيماني لدى المواطنين.

برنامج صيفي للأطفال
برنامج صيفي للأطفال

 

تواجد الاطفال بالبرنامج الصيفي بمسجد
تواجد الاطفال بالبرنامج الصيفي بمسجد

 

جانب من الحضور من الاطفال
جانب من الحضور من الاطفال

 

عقد مقرأة لقيادات أوقاف كفر الشيخ
عقد مقرأة لقيادات أوقاف كفر الشيخ

 

مشاركة الاطفال في البرنامج الصيفي
مشاركة الاطفال في البرنامج الصيفي

 

مقرأة للجمهور
مقرأة للجمهور

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