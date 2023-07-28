اليوم السابع
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8 معلومات عن تطوير مستشفى أسوان للتأمين الصحى ضمن المنظومة الشاملة

الجمعة، 28 يوليو 2023 12:00 ص
8 معلومات عن تطوير مستشفى أسوان للتأمين الصحى ضمن المنظومة الشاملة مستشفيات المنظومة الجديدة
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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تستعد محافظة أسوان، لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والذى يستهدف تطوير ورفع كفاءة عدد من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، لتعمل وفق المنظومة الجديدة.
 
وفى هذا الإطار، يستعرض "اليوم السابع" أبرز 8 معلومات عن تطوير مستشفى أسوان للتأمين الصحى، ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد:
 
1. جار تطوير وإحلال وتجديد ورفع كفاءة مستشفى أسوان للتأمين الصحى.
 
2. تعد مستشفى التأمين الصحى ضمن 11 مستشفى يتم تطويرها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.
 
3. تبلغ تكلفة تطوير المستشفى نحو 1.2 مليار جنيه.
 
4. المستشفى تقع على مساحة 16 ألف م2.
 
5. تتكون المستشفى من 5 طوابق.
 
6. تشمل 176 سرير منها 110 سرير إقامة ، و 39 سرير عناية مركزة ، و 18 سرير للأطفال المبتسرين.
 
7. وتضم 8 عيادات خارجية و6 غرف عمليات.
 
8. تحتوى على 24 ماكينة غسيل كلوى.
 
تجهيز المستشفيات
تجهيز المستشفيات

مستشفيات المنظومة الجديدة
مستشفيات المنظومة الجديدة

ماكيت توضيحى للمشروع
ماكيت توضيحى للمشروع

المنظومة من الداخل
المنظومة من الداخل

 


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