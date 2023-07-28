7 معلومات حول تفاصيل تدشين محطتى طاقة شمسية لمصانع الألومنيوم مع فرنسا

كتب عبد الحليم سالم

تبحث الحكومة آليات تدشين محطتي طاقة شمسية، لتوفير الكهرباء النظيفة لمصانع الألومنيوم المقامة والتى سيتم إقامتها مستقبلا، حيث التقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وفدا من شركة أوراسكوم للإنشاءات وشركة (Engie) الفرنسية العاملة في مجال توليد الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة لبحث فرص وأوجه التعاون الممكنة فى مجال الطاقات المتجددة خاصة توليد الكهرباء من طاقة الشمس، تعرف علي التفاصيل فى 7 معلومات .

1- يتم بحث إقامة محطتين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الأولى لخدمة مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، والثانية لخدمة المشروع الجديدة لإنتاج الألومنيوم والمقرر إقامته في منطقة سفاجا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

2- المشروع يأتى فى إطار مشروعات تطوير وإعادة هيكلة شركة مصر للألومنيوم الصرح الصناعي العملاق من خلال تحديث وتأهيل المصهر الحالي بنجع حمادى.

3- تستهدف الخطة زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 320 ألف طن سنويا.

4- سيتم إإنشاء مصنع جديد بطاقة 600 ألف طن سنويا.

5- سيتم تدشين مشروع إنتاج "الألومينا" من خام البوكسيت بهدف تأمين سلاسل الإمداد للمصهر الحالي والتوسعات المستقبلية، وإضافة منتجات وصناعات جديدة مثل الفويل والجنوط.

6 - إقامة محطات لتوليد الكهرباء النظيفة بالتعاون مع القطاع الخاص يأتي في إطار استراتيجية الدولة وخطة زيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة بالمقارنة بإجمالي الطاقات المولدة على الشبكة الكهربائية الموحدة.

7- الهدف هو التوافق مع الاشتراطات التي سيتم فرضها من قبل بعض الدول وخاصة الأوربية لنفاذ الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى أسواقها وخاصة منتجات الألومنيوم والتي تتعلق باستخدام الطاقة النظيفة في الصناعة، أن تكون من طاقة نظيفة.