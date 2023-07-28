هبوط مؤشرات قطاعات البورصة خلال أسبوع باستثناء السياحة والبنوك

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 7.1%، أعقبه قطاعي الرعاية الصحية والأدوية، والتجارة والموزعون بنسبة 3.3%، يليهما قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.1%، وهبط قطاع العقارات بنسبة 2.8%، ونزل قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2%.

وانخفضت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، ومواد البناء، والموارد الأساسية بنسبة 1.9%، 1.6%، 1.2%، على التوالي، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.9%، ثم قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات التعليمية بنسبة 0.6%، وأخيرًا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.3%، فيما ارتفعت قطاعات السياحة والترفيه، والورق ومواد التعبئة والتغليف، والبنوك بنسبة 6.1%، 0.5%، 0.3%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 17339.06 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 3516.56 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 5171.05 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 20910.62 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 4.06% ليغلق عند مستوى 5202.55 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 1.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.179 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.1%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 711.3 مليار جنيه إلى 700.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.6%، فيما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 219.1 مليار جنيه إلى 233.1 مليار جنيه بنسبة نمو 6.4%.