من البيض إلى اللوز.. اكتشف قوة الأطعمة الغنية بالبيوتين لبشرة صحية

كتبت ميرفت رشاد

عندما يتعلق الأمر بالحصول على بشرة صحية ومشرقة، فإن تغذية جسمك بالعناصر الغذائية الصحيحة أمر ضروري، أحد هذه العناصر الغذائية الحيوية لصحة الجلد هو البيوتين ، وهو فيتامين ب المركب المعروف بدوره في الحفاظ على بشرة نابضة بالحياة ومتوهجة، وقد حظي باهتمام كبير باعتباره فيتامين معروف بآثاره الإيجابية على الجلد والشعر، يمكن أن يساهم دمج الأطعمة الغنية بالبيوتين في نظامك الغذائي في الصحة العامة لبشرتك ، مما يعزز بشرة شابة ومشرقة، وإليك الأطعمة الغنية بالبيوتين التي يجب دمجها في نظامك الغذائي ، وفقا لما نشره موقع " hindustantimes".

الأطعمة الغنية بالبيوتين لبشرة صحية



1. اللوز



اللوز وجبة خفيفة ممتازة ومصدر رائع للبيوتين، يحتوي اللوز أيضًا على أحماض أوميجا 3 الدهنية والدهون الأحادية غير المشبعة ، والتي تقلل الالتهاب وتحسن صحة القلب. هذه المكسرات هي مصدر كبير للدهون الصحية المغذية للبشرة ومضادات الأكسدة. اللوز مصدر جيد لفيتامين E ، وهو مضاد للأكسدة معروف بقدرته على حماية البشرة من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة.

2. البيض



فيتامينات ب والبروتين والحديد والفوسفور وفيرة في البيض، البيوتين وفير بشكل خاص في صفار البيض. نظرًا للتركيز العالي في صفار البيض للعديد من فيتامينات ب ، يعد البيض الكامل المطبوخ مصدرًا جيدًا للبيوتين. الاستهلاك المنتظم للبيض يضيء البشرة ويمنحها مظهرًا شابًا ومشرقًا.

3. البطاطا الحلوة



البطاطا الحلوة هي خضروات جذرية غنية بالمغذيات وتحتوي على البيوتين، لديهم أيضًا بيتا كاروتين وفيتامين أ ، وهما عنصران أساسيان للحفاظ على صحة الجلد. تعد البطاطا الحلوة خيارًا جيدًا للبشرة المشرقة لأن فيتامين أ يشجع على تجديد الخلايا ويساعد في استعادة الجلد التالف.

4. سمك السلمون



أحماض أوميجا 3 الدهنية ، وفيرة في سمك السلمون والأسماك الدهنية الأخرى ، تحظى بتقدير كبير لقدرتها على تخفيف الالتهاب. بالإضافة إلى ذلك ، يعتبر السلمون المطبوخ مصدرًا جيدًا للبيوتين ، سمك السلمون مفيد للبشرة الصحية لأنه يحتوي أيضًا على الدهون الصحية، تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية في تقليل الالتهابات والحفاظ على ترطيب البشرة، يمكن أن يساعد تناول سمك السلمون في تحسين نسيج الجلد.