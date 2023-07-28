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مستشار وزير الزراعة لشؤون المناخ: انفراجة فة درجات الحرارة بداية من الغد

الجمعة، 28 يوليو 2023 10:27 م
مستشار وزير الزراعة لشؤون المناخ: انفراجة فة درجات الحرارة بداية من الغد الحرارة
كتب إبراهيم حسان

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قال الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة لشؤون المناخ، إن القبة الحرارية تتسبب في حالة احتباس حراري حتى اليوم الثاني، ولهذا ترتفع درجات الحرارة نهارا وليلا.
 
أضاف محمد علي فهيم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن مسمى "القبة الحرارية" مصطلح علمي وهو المرتفع الجوي الوجود على سطح البحر على شكل قبة، مردفا: "بداية من غدا أصبح هناك تحلل للقبة الحرارية وبدأ يحدث تدهورا في المنخفض الهندي الموسمي وهذا يتسبب في انخفاض درجات الحرارة عن الأجواء الحالية".
 
وتابع مستشار وزير الزراعة لشؤون المناخ: "المنخفض الهندي الموسمي له موسم في الظهور في بداية يوليو، وتمدده سبب ارتفاع درجات الحرارة التي نشهدها حاليا".
 
وأردف: "لم نرصد حتى هذه اللحظة أي تأثير المنخفض الهندي الموسمي على الزراعات، ولكن هناك تأثير طفيف على محصول المانجو، وهناك تعامل مع هذه التأثيرات".
 
 

محمد على فهيم

القبة الحرارية

المنخفض الهندى الموسمي

اخبار التليفزيون



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