محافظ الجيزة يوجه بسرعة إصلاح كسر بماسورة مياه 1500مم بأرض البحر فى الطالبية

كتبت - مرام محمد

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، على المتابعة الميدانية لأعمال إصلاح كسر بماسورة مياه قطر 1500مم بمنطقة أرض البحر نهاية الطريق السياحي مع الطريق الدائري بحي الطالبية، وذلك للوقوف على نسب تنفيذ أعمال الإصلاح.

ووجه اللواء أحمد راشد شركة مياه الشرب والصرف الصحي وحي الطالبية بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح، لضمان عدم تأثر ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق التي يخدمها الخط مع القيام بمجهودات شفط المياه الناتجة عن الكسر لعدم تأثيرها على الحركة المرورية.

وشدد المحافظ على حي الطالبية برفع المخلفات ونواتج الأعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية لتيسير الحركة.

وكلف محافظ الجيزة القيادات التنفيذية بالتواجد الميداني بموقع الإصلاح لمتابعة الأعمال وإزالة أي معوقات لضمان الانتهاء منها، مشيراً إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالدفع بالخدمات المرورية بموقع الإصلاح لضمان عدم التأثير على الحركة المرورية.

رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وأشرف تامر رئيس حي الطالبية وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة.