"لو ضاع ما تخافش".. خصوات هتساعدك ترجع تليفونك المسروق بسهولة

كتب أحمد عبد الهادى

كثير من المواطنين يتعرضون لحوادث سرقة الهواتف المحمولة، سواء أثناء التحدث فى الهاتف وأنت تقود سيارتك، أو أثناء سيرك على الأقدام أو غيرها مما يحدث فى الطرقات بشكل يومي، وبالطرق العامة، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف يمكنك استرجاع الهاتف المسروق خطوات بسيطة.

- عليك تحرير محضر بمركز الشرطة التابع له، مرفق به بيانات علبة الهاتف والرقم المسلسل، النوع، الماركة".

- سيتم تقييد المحضر ضد مجهول فى حالة عدم العلم بهوية السارق، أو تقديم طلب استعلام.

- تسليم المحضر للنيابة العامة، ويتم تقديم طلب استعلام من شركات المحمول.

- ترسل النيابة الملف للمحامى العام لتحرير خطاب استعلام من شركات المحمول.

- عند استعمال السارق الهاتف بشريحة أي شركة ترد شركات المحمول من واقع بيانات صاحب الشريحة للهاتف المسروق الموجودة بالتليفون المحمول على الخطاب وتحدد "اسمه، رقم بطاقته، عنوانه.

- يرسل المحامي العام الاستعلام للنيابة الجزئية.

- يصدر قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار السارق.

- يتم تحرير جنحة سرقة أو استيلاء على أشياء مسروقة لحامل الهاتف المحمول.

- تحدد له جلسة وتنظر الجنحة ويكون الحضور فيها وجوبيا للمتهم.

- تقدم طلبا للنيابة بتسليمك الهاتف.