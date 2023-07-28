اليوم السابع
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قيس سعيد: لدينا إذاعات تابعة للدولة لكنها منابر لتشويه الدولة

الجمعة، 28 يوليو 2023 03:40 م
قيس سعيد: لدينا إذاعات تابعة للدولة لكنها منابر لتشويه الدولة قيس سعيد
إيمان حنا

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قال الرئيس التونسى قيس سعيد، إن هناك إذاعات تابعة للدولة التونسية ومع ذلك هي منابر لتشويه الدولة ولضرب الوطن في تونس، مضيفا:"يقولون إنه ليست هناك حرية تعبير وهم مسلوبي التفكير وليست لديهم أي حرية للتعبير، وفق إذاعة شمس التونسية.

جاء ذلك خلال لقاء قيس سعيد مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية.

وشدد سعيد على ضرورة إيجاد حل جذري لمؤسستي سنيب لابراس ودار الصباح، وفق ما نقلت الإذاعة التونسية، وأضاف قائلا: "لسنا مستعدين للتفريط في هاتين المؤسستين، فهذا جزء من تاريخنا وليس للبيع".

وفي ما يتعلق بملف الاملاك المصادرة قال رئيس تونس: "يكفي العبث الذي حصل فيها لمدة سنوات طويلة، ومن يتخفى وراء الستار في العروض فهم معلومين"، وفق تصريحاته.


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