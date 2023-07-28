فرصة عمل لـ 180 شابا وفتاة داخل مصنع للشكيولاتة ببنى سويف

وأعلنت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف، عن توافر فرص عمل لعدد 120 فتاة و60 شابا للعمل بالمصنع بقسم التعبئة والتغليف والمخازن، حيث يقبل المصنع الحاصلين على مؤهلات وغير الحاصلين، كما يوفر المصنع سيارات لنقل العمال من المصنع إلى موقف محى الدين .

وأكدت مديرية العمل أنه على راغبى العمل التوجه لمكتب تشغيل شرق النيل فوق مكتب البريد بجوار كلية الدراسات الإسلامية، أو التوجه إلى المصنع مباشرة بالمنطقة الصناعية بياض العرب .