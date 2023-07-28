اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 يوليو 2023 08:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

فرصة عمل لـ 180 شابا وفتاة داخل مصنع للشكيولاتة ببنى سويف

الجمعة، 28 يوليو 2023 08:12 م
فرصة عمل لـ 180 شابا وفتاة داخل مصنع للشكيولاتة ببنى سويف وزارة العمل - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف، عن توافر فرص عمل لعدد 180 شابا وفتاة للعمل فى أحد مصانع الشيكولاتة بالمنطقة الصناعية ببياض العرب شرق النيل ببنى سويف.
 
وأعلنت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف، عن توافر فرص عمل لعدد 120 فتاة و60 شابا للعمل بالمصنع بقسم التعبئة والتغليف والمخازن، حيث يقبل المصنع الحاصلين على مؤهلات وغير الحاصلين، كما يوفر المصنع سيارات لنقل العمال من المصنع إلى موقف محى الدين .
 
وأكدت مديرية العمل أنه على راغبى العمل التوجه لمكتب تشغيل شرق النيل فوق مكتب البريد بجوار كلية الدراسات الإسلامية، أو التوجه إلى المصنع مباشرة  بالمنطقة الصناعية بياض العرب .

بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

فرص العمل

المنطقة الصناعية بياض العرب

منطقة بياض العرب الصناعية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة