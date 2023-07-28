عرض "كيره والجن" فى مهرجان الفيلم العربى بكوريا الجنوبية.. فيديو وصور

كتب أحمد جمعة

شارك السفير المصري في كوريا خالد عبد الرحمن في حفل افتتاح مهرجان الفليم العربي رقم 13 الذي تنظمة الجمعية الكورية العربية في مدينة بوسان الكورية في مركز السينما في مدينة بوسان الكورية.

وتم اختيار الفيلم المصري كيرة والجن لعرضه كفيلم افتتاح المهرجان رقم 12 للفيلم العربي في كوريا، وتم عرض الفيلم في أكبر قاعة في مركز السينما في مدينة بوسان والذي يستضيف سنوياً مهرجان بوسان الدولي للسينما.

واجتمع السفير المصري مع ‏Jin-Hae KIM, President of Busan Cinema Center، حيث تم الاتفاق علي إقامة أسبوع للفيلم المصري في مركز السينما في مدينة بوسان وكذلك أهمية دعوة الممثلين الكوريين لزيارة مصر والمشاركة في مهرجانات الافلام التي تقام في مصر وكذلك مشاركة الممثلين المصرين في مهرجان بوسان للأفلام وبحث كذلك انتاج فيلم مصري كوري مشترك تدور أحداثه في البلدين.

وحضر اللقاء أيضاً سكرتير عام الجمعية الكورية العربية السفير ما يونج سام الذي يدعم ويشرف علي تنظيم مهرجان الفيلم العربي، وقد قدم له السفير المصري الشكر علي اختيار الفيلم المصري "كيرة والجن" لعرضه في حفل الافتتاح. وهو فيلم تاريخي تناول المقاومة ضدد الاحتلال البريطاني لمصر وثورة ١٩١٩ ودراما مصري من إنتاج سنة 2022. والفيلم من إخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني، ومن بطولة كريم عبد العزيز، وأحمد عز، وهند صبري، وسيد رجب، وأحمد مالك، وهدى المفتي.

وحرص السفير المصري خلال كلمته في حفل افتتاح المهرجان يوم ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ التأكيد علي دور القوة الناعمة والدبلوماسية العامة في دعم التواصل بين الشعوب والثقافات المختلفة. كما أعرب عن تطلعه لزيادة التفاعل الفني بين الدول العربية وكوريا وخاصة بين مصر وكوريا حيث تعد صناعة السينما والافلام أحد أهم الجوانب الثقافية المشتركة في البلدين.

كما حدث صناع السينما والدراما في كوريا علي المشاركة في مهرجانات السينما التي تقام في مصر سيما مهرجان القاهرة للسينما حيث يعتبر من أهم وأقدم المهرجنات التي تقام في مصر.

كما طالب السفير المصري دراسة انتاج عمل سينمائي مصري كوري يشارك فيه ممثلين مصريين وكوريين علي ان تدور أحداثة في مصر وكوريا معاً.

هذا وقد حاز الفيلم المصري "كيرة والجن" بعد عرضه بالاعجاب الشديد من المشاهدين الكوريين والاجانب الذين حضروا حفل الافتتاح.