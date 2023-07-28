اليوم السابع
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ضبط لص سرق حقيبة من مواطن فى القاهرة

الجمعة، 28 يوليو 2023 01:56 م
ضبط لص سرق حقيبة من مواطن فى القاهرة حبس- أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لسرقته حقيبة من آخر بإسلوب "المغافلة"، وإعادة المسروقات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة من (شخصين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول") بفقد حقيبة الظهر الخاصة بأحدهما وبداخلها (هاتف محمول- جواز سفر- بعض المتعلقات الشخصية).
 
بإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد حائز الهاتف المحمول (أحد الأشخاص – مقيم بالجيزة) أمكن ضبطه، وبمواجهته نفى علمه بأن الهاتف من متحصلات واقعة سرقة، وأقر بشراء الهاتف من (أحد الأشخاص – مقيم بالجيزة) من على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
 
أمكن تحديده وضبطه وبمواجهته أقر بشراء الهاتف من أحد بائعى الهواتف المحمولة المترجلين ، وبتكثيف التحريات تم تحديده وضبطه وتبين أن (له معلومات جنائية) وبمواجهته أقر بعلمه كونه من متحصلات واقعة سرقة وأنه تحصل عليه من (عامل - مقيم بمحافظة المنيا)، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وتم بإرشاده ضبط الحقيبة الخاصة بالمجنى عليه وبداخلها (جواز السفر- كروت بنكية وبعض المتعلقات الشخصية).
 
 

سرقه

سرقه حقيبه

وزاره الداخليه

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