ضبط لصوص سيارات ودراجات نارية فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

نجحت مديرية أمن القاهرة فى ضبط (4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج حال شروعهم فى سرقة دراجة نارية بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهم (سيارة ملك أحدهم – فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار – مبلغ مالى )،

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقة بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك"، وتم بإرشادهم ضبط الدراجات المستولى عليها لدى عميلهم "سىء النية - له معلومات جنائية" ، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموهم بالسرقة.

وتمكنت الجهود من ضبط (شخصين"لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) حال شروعهما فى سرقة سيارة بدائرة قسم شرطة البساتين ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة بأسلوب الجر، وتم بإرشادهما ضبط بعض الأجزاء المتبقية من السيارات المستولى عليها لدى عميليهما "سىء النية" أمكن ضبطهما، كما تم بإرشادهما ضبط الأدوات المستخدمة فى تقطيع السيارات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهم بالسرقة.