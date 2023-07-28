شباب ورياضة الشرقية: استمرار فعاليات المشروع القومى لرياضة المرأة وافتتاح 4 مراكز

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال الدكتور أحمد إبراهيم وكيل مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، إن مديرية الشباب والرياضة افتتحت هذا العام 4 مراكز للمشروع القومى للمرأة فى جميع أنحاء المحافظة بالصالة المغطاة بالزقازيق بجوار منطقة التجنيد، ونادى السكة الحديد، ومركز شباب مباشر بالإبراهيمية، ومركز شباب السعديين بمنيا القمح، ومركز شباب ديرب نجم لزيادة الممارسة الرياضية والاهتمام بالمرأة ويتم تدريب الفتيات على تمرينات اللياقة البدنية والأللعاب الجماعية والفردية والعروض الرياضية ورياضة الكاراتية وتعليمهم كيفية الدفاع عن النفس تحت اشراف مدربات اللياقة البدنية والكاراتية .

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن المديرية ممثلة فى الإدارة العامة للرياضة ، تواصل فعاليات المشروع القومى لرياضة المرأة، ويأتى ذلك فى اطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بممارسة الفتاة والمرأة بالرياضة وجعل الرياضة اسلوب حياة بهدف تشجعيهم على ممارسة الرياضة بحضور الدكتور وائل فهمى مدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية وفقا للخطة التدريبية الموضوعة، لتدريب وتنمية المواهب الرياضية لدى الفتيات .

وأوضح أن الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة، تولي اهتمامًا كبيراً بالمرأة المصرية، بهدف توسيع قاعدة الممارسة لدى الفتيات، وبث روح المنافسة بينهم وجعل الرياضة اسلوب حياة، بالإضافة إلى تعليمهم كيفية الدفاع عن النفس وزيادة الانتماء واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية .

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشاب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وبالتعاون بين الإدارة العامة للرياضة بالمديرية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة .