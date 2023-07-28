رئيس تنشيط السياحة: عروض بنابولى تياترو سان كارلو بالأهرامات دعاية للمقصد السياحى المصرى

كتب محمد أسعد

قال عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن تنظيم أحد عروض الغناء الأوبرالى لدار الأوبرا الإيطالية بنابولي تياترو سان كارلو، أمام أهرامات الجيزة يوم 11 أكتوبر المقبل، تعد بمثابة دعاية للمقصد السياحى المصرى.

جاء ذللك خلال حفل الاستقبال الذي أُقيم بمقر السفارة الإيطالية بالقاهرة، تم الإعلان عن قيام وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتعاون مع السفارة الإيطالية بالقاهرة، بتنظيم أحد عروض الغناء الأوبرالى لدار الأوبرا الإيطالية بنابولي تياترو سان كارلو.

وثمن الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على علاقات التعاون التي تربط بين مصر وإيطاليا في عدد من المجالات والتي من بينها السياحة والآثار، مشيراً إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات يأتي تماشياً مع الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي تهدف إلى إبراز المقصد السياحي المصري كمقصد نابض بالحياة.

كما أشار إلى أن إقامة هذه الفعالية بمصر سيساهم في جذب مزيد من السائحين الإيطاليين ولاسيما محبى فن الأوبرا لزيارة مصر وحضور هذه الفعالية بالإضافة إلى الاستمتاع بالمقومات السياحية والأثرية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصرى.

وتعد هذه هى أول مرة تقوم فرقة دار أوبرا تياترو سان كارلو بالعرض في مصر وأول جولة دولية لها منذ جائحة فيروس كورونا.

ويعد تياترو سان كارلو من أقدم مسارح الغناء الأوبرالي في العالم والذي تم إنشائه عام 1737، وتكتسب فرقة هذا المسرح شهرة وأهمية دولية، ويعد وجودها في مصر دليل على أهمية مصر بالنسبة لإيطاليا.

جدير بالذكر أن السوق الإيطالي يعد من الأسواق السياحية الهامة المصدرة للسياحة إلى مصر، كما أنه يشهد زيادة ملحوظة في الحركة السياحية الوافدة منه إلى مصر.