وقال المنفي - في كلمته خلال القمة الروسية - الإفريقية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي - إنه سيتم تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة في القارة الإفريقية من خلال نقل التكنولوجيا والتعاون العلمي المشترك في مجالات الطاقة البديلة والاقتصاد الأخضر والرقمي وتوفير خطوط تمويل تحتاجها إفريقيا، بالإضافة إلى مواردها الذاتية.

وأشار إلى أن نمو قارة إفريقيا سوف ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد العالمي واقتصاديات الدول الأخرى.. داعيا إلى تغيير أنماط التعاون السائد لتحل الشراكة محل التبعية والتوازن محل الاختلال خاصة فيما يتعلق بأسعار المواد الأولية مقابل أسعار المنتجات، كما سيحل التمويل المشترك محل القروض المكبلة والمثقلة لميزانيات البلدان الإفريقية.

وأوضح أن الإسراع في المساهمة بمشروعات البنية التحتية مثل تشييد الطرق والسكك الحديدية والسدود والصناعات التحويلية وزيادة المساحات المزروعة وتوفير الطاقة النظيفة وإقامة المشروعات التي تحد من الآثار المدمرة للبيئة الناجمة عن تغير المناخ سيمكن العالم من مواجهة عدد من الأزمات والمخاطر مثل المجاعات وارتفاع أسعار المنتجات.

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن تطلعه أن تلعب روسيا من خلال موقعها كعضو دائم في الأمم المتحدة دورا لأن تكون لإفريقيا المكانة والأهمية التي تستحقها على الساحة الدولية كقوة فاعلة في حفظ السلام والأمن.

ووجه التحية والشكر إلى كافة قيادات الجيش بمناسبة اختتام اجتماعات اللجنة العسكرية الذي تم استضافته في مدينة بنغازي، موجها التحية على تضحياتهم في صون الوحدة الترابية والقضاء على الإرهاب واستمرار في مقاومة بؤره ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأكد المنفي أن المجلس الرئاسي يواصل عملية المصالحة الوطنية برعاية من الاتحاد الإفريقي، معربا عن طموحه في دور روسيا والقادة الأفارقة لضمان خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا من دون أي قيد أو شرط في أسرع وقت ممكن ولدعم جهود المجلس الرئاسي والاتحاد الإفريقي في إنجاز المصالحة الوطنية الشاملة.