جهود الدولة تتواصل لتحسين جودة التعليم بشمال سيناء بإنشاء وترميم المدارس

شمال سيناء - محمد حسين

تم إنشاء مدارس جديدة وترميم بعض المدارس القائمة فى مختلف مناطق ومدن شمال سيناء، والعمل على توفير الخدمات اللازمة لجميع المدارس وتوسيع المدارس المتخصصة.

وأفاد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، بأن مدرسة التلول البحرية بـ9 فصول تم وضع حجر الأساس لها لتلبية الحاجة المتزايدة فى المنطقة لتعليم يساعد على استغلال شواطئ سيناء وتأهيل الطلاب للعمل فى هذا المجال، وتوفير فرص العمل الجديدة، وافتتاح مدرسة الشهيد المجاهد محمد إبراهيم الغول الرسمية للغات بحى السبيل بالعريش بـ28 فصلاً لخدمة منطقة المساعيد والسبيل، ومدرسة يوسف الصديق للتعليم الأساسى بحى ابنى بيتك الجولف بمدينة العريش بـ22 فصلاً أساسيًا لخفض الكثافة فى المدارس المجاورة وتمكين أهالى المنطقة من الاستقرار والبناء فى هذه المنطقة.

أضاف انه تم إعادة تأهيل مدرسة الشلاق الإعدادية ومدرسة المعنية للتعليم الأساسى وتجديد 9 مدارس بالشيخ زويد ومدرسة ببئر العبد هذا العام، والانتهاء من إعادة تأهيل تلك المدارس واستقبال الطلاب فى أول يوم دراسى، والعمل على 19 مشروعًا بإجمالى 158 فصلاً وجارٍ طرح 3 مدارس بإجمالى عدد 33 فصلًا، وإنشاء المدرسة المصرية اليابانية العام الماضى بـ14 فصلًا ويتم الآن العمل على إنشاء مدرسة المتفوقين STEM بـ9 فصول فى الإقامة وجارٍ إنشاء مدرسة رسمية دولية بمجمع مدارس أرض المتفوقين بـ14 فصلًا، ومدرسة بئر العبد للتربية الخاصة بـ13 فصلًا، ومدرستان سمعية وبصرية بـ14 فصلًا لكل مدرسة، ويتم الآن التجهيز لإدارة العريش الجديدة بحى العبيدات، كما يتم بناء مدرسة رفح للتعليم الأساسى بـ33 فصلاً. ويتم العمل على إنشاء مدارس أخرى تحتاج إلى صيانة أو إنشاء فى مختلف مناطق ومدن شمال سيناء.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن هذه المشروعات توضح الجهود الحثيثة التى تقوم بها الدولة لتحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب فى مختلف المدارس بشمال سيناء، بتوفير فرص التعليم الجيد لجميع الطلاب، بما فى ذلك الطلاب المحرومين وذوى الهمم، من خلال توفير المدارس الخاصة بهم والتى تلبى احتياجاتهم التعليمية، والاستمرار فى العمل على تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب فى مختلف المدارس بشمال سيناء، لتمكينهم من مواصلة تعليمهم وتحقيق أهدافهم المستقبلية.



