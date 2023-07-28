اليوم السابع
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الجمعة، 28 يوليو 2023 05:21 ص
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تعرف على أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الجمعة 28 يوليو 2023

الجمعة، 28 يوليو 2023 05:00 ص
تعرف على أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الجمعة 28 يوليو 2023 خضروات
كتب إسلام سعيد

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ننشر أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الجمعة 28 يوليو 2023، مع انتظام العمل فى أسواق الجملة بالعبور وأكتوبر وغيرها من الأسواق، وسجل سعر الطماطم من 3.5 إلى 7 جنيهات وسجل سعر البطاطس 8 إلى 9 جنيهات، والبصل بسعر من 12 إلى 17جنيها، والكوسة من 4 إلى 9جنيهات.
 
 
وسجل سعر الجزر 6 إلى 10 جنيهات، والفاصوليا من 14 إلى 18 جنيها، والباذنجان البلدى 3 إلى 5 جنيهات، والرومى من 3 إلى 5 جنيهات، والباذنجان الأبيض 3 إلى 6 جنيهات والفلفل الرومي 9 إلى 14 جنيها والفلفل الصوب 14 جنيها والفلفل الحامي 8 إلى 11 جنيها.
 
 
وبلغ سعر كيلو الفلفل الألوان من 14 إلى 20 جنيها، والملوخية 5 جنيهات، والخيار من 9 إلى 12 جنيها، والخيار البلدى من 6 إلى 9 جنيهات، والبامية 24 و30 جنيها، فيما بلغ سعر القلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، والثوم من 18 إلى 24 جنيها.
 
 

الخضروات

أسعار الخضروات

البطاطس



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