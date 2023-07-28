بوتين: روسيا تُبجل ذكرى العديد من أبناء إفريقيا بينهم جمال عبد الناصر

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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إن روسيا تبجل ذكرى العديد من أبناء إفريقيا البارزين، ومن بينهم: جمال عبد الناصر وعمر المختار ونيلسون مانديلا وسامورا ماشيل وباتريس لومومبا.

وأضاف بوتين، خلال كلمته أمام الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية فى بطرسبورج، اليوم الجمعة:" نحن نُبجل ذكرى أبناء إفريقيا البارزين ويجب أن نتذكرهم ولا يجوز أن ننساهم، سأذكر أسماء باتريس لومومبا وجمال عبد الناصر ونيلسون مانديلا وأحمد بن بيلا وعمر المختار وكوامى نكروما وسامورا ماشيل وليوبولد سنجور وكينيث كاوندا وجوليوس نيريري".

وتابع :" نحن نتذكر المناضلين الأفارقة الآخرين والقادة الوطنيين الأفارقة، الذين دافعوا بحزم عن مسار التنمية المستقل لشعوبهم على حساب حياتهم فى كثير من الأحيان".

يُذكر أن فعاليات القمة الروسية الإفريقية الثانية تقام فى مدينة سا بطرسبورج خلال يومى 27 و28 يوليو الجاري.