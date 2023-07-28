بوتين: التأكيد على عقد قمم روسية إفريقية كل 3 سنوات

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أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن القمة (الروسية- الإفريقية) الثانية عقدت فى أجواء مليئة بالصداقة، وكانت مثمرة للغاية، وذلك فيما يخص المنتدى الاقتصادى والإنسانى وجلسات القمة والاجتماع الخاص بالممثلين عن المنظمات الإفريقية الإقليمية، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على اتفاق (سوتشي)، والذى ينص على عقد قمم روسية إفريقية كل ثلاث سنوات.

وقال الرئيس الروسي- خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الاتحاد الإفريقى غزالى عثمان- "سنناقش فى المساء مع رؤساء الدول الإفريقية المعنية التطورات حول أوكرانيا".



وأضاف: "نحن خططنا للاجتماع مع جميع قادة الدول المتواجدين فى سان بطرسبورج، ونحن سعداء لمشاركة الأغلبية الساحقة من الدول الإفريقية بالقمة ورؤساء المنظمات التكاملية الإفريقية".



وشدد الرئيس الروسى على أنه تم اتخاذ موقف موحد بالقمة الإفريقية الروسية على تحدى النظام الاستعماري، ومحاولات القضاء على القيم الأخلاقية التقليدية، مشيرا إلى الالتزام ببلورة النظام العالمى متعدد الأقطاب، والذى يعتمد على القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، فيما تم التأكيد على وضع صيغ مشتركة لمواجهة الاستعمارية الحديثة، وممارسة فرض العقوبات غير الشرعية.