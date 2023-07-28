المعمل الكيميائى يحدد مصير ديلر ضبط بحوزته كمية من الهيروين بالجيزة

كتب أحمد إسماعيل

كلفت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الكيميائى بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات فى واقعة القبض على ديلر وبحوزته كمية من الهيروين قبل ترويجها على عملائه.

وطالبت النيابة خبراء المعمل الكيميائي بإعداد تقرير فنى بالمضبوطات.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس ديلر 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بترويج الهيروين بين المتعاطين في الجيزة.

وطالبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بالإتجار فى المواد المخدرة، وأنه كان يستعد لترويج المضبوطات بين عملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتورط عاطل مقيم ببولاق الدكرور، فى ترويج المواد المخدرة بين المتعاطين، وحيازته كمية منها للإتجار بها.

تتبع رجال المباحث تنقلات المتهم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين له، والقبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى من متحصلات ترويج المواد المخدرة، وهاتف محمول للتواصل مع عملائه.

اعترف المتهم أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بالاتجار بالمضبوطات، وأنه كان يستعد لترويجها بين عملائه، وكشف عن هوية عاطل اعتاد التحصل منه على المخدر، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.