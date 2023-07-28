المتهمون بسرقة الدراجات النارية يعترفون يتكوين عصابة ويرشدون عن شريكهم

كتب ــ بهجت أبو ضيف

اعترف 4 عاطلين تم القبض عليهم في منطقة البساتين بالقاهرة، لشروعهم في سرقة دراجة نارية، أنهم يكونون تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية المركونة بالشوارع، وأشاروا إلى استخدامهم أسلوب قطع وتوصيل الأسلاك في الاستيلاء على الدراجات، وإعادة بيعها، وتقسيم قيمتها بينهم.

أضافوا أنهم يبيعون الدراجات المسروقة، لمسجل خطر، يعلم أنها من متحصلات سرقة، ويتحصل عليها بقيمة أقل من قيمتها الأصلية، لعلمه أنها مبلغ بسرقتها، وتمكن رجال المباحث من ضبط المسجل خطر، وبمواجهته اعترف بشراء الدراجات من أفراد التشكيل العصابي، وأرشد عنها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم إحالتهم إلى النيابة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج) حال شروعهم فى سرقة دراجة نارية بدائرة قسم شرطة البساتين ، وبحوزتهم (سيارة ملك أحدهم – فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار – مبلغ مالى ) ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقة بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك".. تم بإرشادهم ضبط الدراجات المستولى عليها لدى عميلهم "سىء النية - له معلومات جنائية" ، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموهم بالسرقة، فتم إحالتهم إلى النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.