الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي وبوتين يتوسطان صورة للقادة المشاركين فى القمة الأفريقية الروسية الجمعة، 28 يوليو 2023 12:28 م الرئيس السيسى وبوتين يتوسطان صورة للقادة المشاركين في القمة الأفريقية الروسية كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء حرص القادة المشاركون في القمة الأفريقية الروسية الثانية المنعقدة بمدينة سان بطرسبرج الروسية، على التقاط صورة تذكارية والتى توسطها الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين. السيسي الرئيس السيسي سان بطرسبرج افريقيا عاجل الرئيس السيسى القمة الروسية الأفريقية الرئيس بوتين كلمة الرئيس السيسى الاتحاد الأفريقي الشراكة بين مصر وروسيا الشراكة بين روسيا وأفريقيا الضبعة مشروع الضبعة النووي الحرب الروسية الأوكرانية الأزمة العالمية مسار السلام التنمية الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى: مصر دوما سباقة فى انتهاج مسار السلام.. والعالم يتسع للجميع الجمعة، 28 يوليو 2023 12:19 م الرئيس السيسى يعزى الشيخ محمد بن زايد فى وفاة أخيه ممثل حاكم أبو ظبى الخميس، 27 يوليو 2023 09:19 م الرئيس السيسى يشارك فى غداء عمل مع بوتين ويستعرض رؤية مصر للشراكة مع روسيا الخميس، 27 يوليو 2023 07:42 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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