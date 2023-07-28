الرئيس السيسى يطرح رؤية للخروج من الظرف الدولى الراهن.. غدا فى اليوم السابع

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها القمة الروسية - الأفريقية بسان بطرسبرج بمشاركة الرئيس السيسى.

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أمام القمة الروسية - الأفريقية بسان بطرسبرج.. الرئيس السيسى يطرح رؤية من 4 عناصر للخروج من الظرف الدولى الراهن.. 1- الدول الأفريقية ذات سيادة ويتعين أن تبقى بمنأى عن مساعى الاستقطاب فى الصراعات.. 2- لا بد من وجود صوت أفريقى مؤثر وفعال داخل المحافل الدولية.. 3- نتطلع لحل توافقى بشأن اتفاقية تصدير الحبوب.. 4- صياغة حلول مستدامة للصراعات القائمة فى عالمنا اليوم



بوتين: المواقف الروسية الأفريقية متقاربة للغاية.. الرئيس الروسى: أفريقيا أصبحت مركزا جديدا للقوة نتيجة زيادة دورها السياسى.. سنزيد من إمدادات الحبوب إلى أفريقيا رغم العقوبات الغربية غير المشروعة.. ومستعدون لدراسة مقترحات لتوسيع تمثيل الأفارقة فى مؤسسات الأمم المتحدة

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. وزير التعليم: نسب النجاح أعلى والمجاميع قريبة من العام الماضى.. وقائمة الأوائل تضم أكثر من 35 طالبا



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