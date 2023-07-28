الدقهلية تحتل المركز الثالث على الجمهورية فى حجم الإقراض

الدقهلية شريف الديب

حقق برنامج مشروعك بالدقهلية نجاح كبير، بعد أن تمكن من مساعدة العديد من أصحاب المشروعات من الشباب والمستثمرين من إقامة مشروعات والتوسع فى الأخرى، بعد أن وضع هدف دعم الشباب والمستثمرين من أجل زيادة فرص العمل. كان له أكبر الأثر فى أن تكون محافظة الدقهلية من أوائل المحافظات فى دعم الشباب وتنويلهم بقروض تمكنهم من توسيع مشروعاتهم

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن المحافظة حققت المركز الثالث على مستوى محافظات الجمهورية فى حجم الإقراض والمشروعات ضمن برنامج مشروعك، وفقا لتقرير وزارة التنمية المحلية.

وأكد "مختار"، على السعى الدائم من قبل أجهزة المحافظة لتوفير رؤوس الأموال اللازمة لفتح آفاق جديدة لمختلف المشروعات وإتاحة فرص عمل للراغبين فى مختلف قطاعات الإنتاج.

وأضاف مختار، أنه وجه مسئولى الإدارة العامة للمشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية" مشروعك" بضرورة فتح قنوات جديدة لتوفير القروض المطلوبة وتيسير كافة الإجراءات بما لا يهدر موارد الدولة وتنويع المشروعات لتلبى حاجة السوق من المنتجات المختلفة وتعظيم الإستفادة من الأموال الممنوحة بالتنسيق مع وزارة التنميه المحليه

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن القيمة الإجمالية لقروض المشروعات الإنتاجيه والاستثمارية الخدمية الممنوحة من قبل برنامج "مشروعك" بنطاق المحافظه بلغت قيمتها مايزيد على 2 مليار و800 مليون جنيه للمقترضين من الشباب وأصحاب المشروعات بجميع مراكز وقرى المحافظة.

وأضاف" مختار "أن المشروعات التى تم تنفيذها فى إطار برنامج مشروعك بلغت مايزيد على 22 ألف مشروع إنتاجى وخدمى وإستثمارى وفرت مايقرب من 94 ألف فرصه عمل لابناء المحافظة، وأشار المحافظ أن الدقهليه بهذا الحجم من القروض والمشروعات ومستوى الأداء أصبحت ضمن المحافظات المتميزة فى تنفيذ هذا المشروع على مستوى الجمهوريه

وأكد المحاسب عماد أبو زيد مدير عام إدارة المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك" بالدقهلية, أن المراكز المتميزة فى تنفيذ البرنامج بنطاق الدقهليه شملت مراكز المنزله والسنبلأوين وتمى الأمديد وميت غمر وأجا حيث تأتى فى مقدمه الوحدات المحلية على مستوى المحافظه ،وا كد ان المحافظ على وقوفه المستمر بجانب كل الراغبين فى العمل الجاد وجميع المخلصين فى الإستثمار الحقيقى لتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء الدقهلية.

وأضاف أن الأوراق المطلوبة فى المشروعات متناهية الصغر هى صورة من عقد الإيجار أو التمليك مثبت التاريخ أو موثق من الشهر العقاري، و صورة من بطاقة الرقم القومى للعميل والضامنين، وإيصال مرافق، وخطاب من الوحدة المحلية الكائن بنطاقها الجغرافى مقر نشاط العميل بمعأونة البنك فى متابعة المشروعات الممولة.

والمشروعات الصغيرة أقل من 25 ألف جنيه، صورة من عقد الإيجار أو التمليك مثبت التاريخ أو موثق من الشهر العقاري، وصورة من بطاقة الرقم القومى للعميل والضامنين، وإيصال مرافق، وخطاب من الوحدة المحلية الكائن بنطاقها الجغرافى مقر نشاط العميل بمعأونة البنك فى متابعة المشروعات الممولة، و صورة من البطاقة الضريبية أو شهادة تفيد فتح ملف ضريبي، و صورة من السجل التجاري ،خطاب من التأمينات الاجتماعية بفتح ملف للمنشأة والتأمين على صاحب المنشأة، وصورة من عقد الشركة إن وجد شركاء ،ومطلوب 2 عرض أسعار للآلات الزراعية أو عرض المورد، على أن تستكمل المستندات وفقا لطبيعة النشاط.

والمشروعات الصغيرة الأكثر من 250 ألف جنيه، صورة من عقد الإيجار أو التمليك مثبت التاريخ أو موثق من الشهر العقاري، وصورة من بطاقة الرقم القومى للعميل والضامنين، وإيصال مرافق، وخطاب من الوحدة المحلية الكائن بنطاقها الجغرافى مقر نشاط العميل بمعأونة البنك فى متابعة المشروعات الممولة، و صورة من البطاقة الضريبية أو شهادة تفيد فتح ملف ضريبى.

صورة من السجل التجارى، خطاب من التأمينات الاجتماعية بفتح ملف للمنشأة والتأمين على صاحب المنشأة، صورة من عقد الشركة إن وجد شركاء، أخر 3 قوائم مالية ومركز مإلى حديث، دراسة جدوى للمشروع، على أن تستكمل المستندات وفقا لطبيعة النشاط.