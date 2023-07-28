الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من الخليل وجنين ويقتحم مدرسة بنابلس ويحطم محتوياتها

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، أربعة فلسطينيين من محافظتي الخليل وجنين، واقتحمت مدرسة وحطمت بعض محتوياتها في نابلس.

وذكرت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من بلدة يعبد الواقعة جنوب محافظة جنين شمال الضفة، واقتحمت مدرسة في بلدة بيتا في جنوب نابلس الواقعة شمالا أيضا، وحطمت بعض محتوياتها.

وأصيب فلسطينيون في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها لبلدة بيتا والتي يريد المستوطنون العودة إلى بؤرة استيطانية كان قد تم إخلاؤها قبل أعوام قبل أن يصدر قرار مؤخرا من الاحتلال بعودتهم إليها، وهو ما يتسبب في وقوع اشتباكات متكررة مع أهل البلدة، الذين يتصدون لهم ويطردونهم منها كلما حاولوا العودة إليها.

وفي محافظة الخليل جنوبا، قامت قوات الاحتلال بحملة مداهمات وتفتيش واسعة للمنازل وقامت باعتقال شابين.