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الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة غدا يصل 3 درجات

الجمعة، 28 يوليو 2023 11:42 ص
الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة غدا يصل 3 درجات حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أنه اعتبارا من غد السبت، تشهد البلاد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (3:2) درجة مئوية مع استمرار الارتفاع فى نسب الرطوبة.

ويشهد اليوم الجمعة، ارتفاعا فى درجات الحرارة ، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية جنوب سيناء و جنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاعا قى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم  الجمعة :  القاهرة العظمى 38  درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45  والصغرى  28 درجة   .

 


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