الآلاف فى الليلة الختامية لمولد المرسى أبو العباس بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت ساحة مسجد أبوالعباس، بالإسكندرية، مساء اليوم الخميس ، إقبالً الآلاف من المحبين، بالتزامن مع

احتفالات الليلة الختامية لمولد المرسى أبوالعباس، الذى يقع ضريحه داخل المسجد، حيث تحتفل المشيخة الصوفية بليلة العارف بالله المرسي أبو العباس، بتواجد عدد من الطرق الصوفية من محافظات الجمهورية .

كانت الطرق الصوفية، اعلنت أن اليوم الخميس الاحتفال باليلة الختامية لقطب الصوفية سيدي المرسي أبو العباس بمنطقة بحري التابعة لحي الجمرك ، بحضور الالاف من الطرق الصوفية ومحبي ومريدي آل البيت وأولياء الله الصالحين علي مستوي المحافظات.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أكدا أن أعمال تطوير ساحة ميدان مسجد أبو العباس المرسي بدأت في المشروع بتكلفة مبدئية تعدت 250 مليون جنيه، ومدة تنفيذ في المشروع 24 شهرا، يشمل تطوير جميع ميدان المساجد ومسجد المرسي أبو العباس علي التراث المعماري، وأنه لم يتم نقل أي ضريح من مكانه.

وأشار محافظ الإسكندرية، أن تطوير مسجد سيدي المرسي أبو العباس، سوف يتم تطويره علي غرار مسجدي الحسين والسيدة نفسية، وأن الدولة تتولي أعمال التطوير لميدان المساجد ومسجد المرسي أبو العباس لمكانتهم الدينية والتاريخية، وذلك تفعيلًا لاستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة الإسكندرية، لرفع كفاءة وتطوير المواقع والميادين التاريخية فى المحافظة.



الاف الزائرين في الليلة الختامية بمولد المرسى أبو العباس (1)



الاف الزائرين في الليلة الختامية بمولد المرسى أبو العباس



اقبال كبير في الليلة الختامية بمولد المرسى أبو العباس