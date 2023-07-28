اليوم السابع
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الجمعة، 28 يوليو 2023 03:07 ص
أكرم القصاص
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اعرف مصير عاطل نقب عن الآثار فى أحد المقابر بالتبين

الجمعة، 28 يوليو 2023 03:00 ص
اعرف مصير عاطل نقب عن الآثار فى أحد المقابر بالتبين متهم - أرشيفية
كتب سليم على

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نجحت الأجهزة الأمنية ، فى ضبط عاطل  يقيم فى منطقة التبين، خلال محاولته التنقيب عن الآثار فى أحد المقابر عقب الاشتباه فى وجود آثار بها، وعثر بداخل المقبرة، على حفرة بعمق مترين، كما ضُبط بحوزته الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون، وتتضمن أن كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

والعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الإتجار فى الآثار.


التنقيب عن الآثار

تنقيب

التبين

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