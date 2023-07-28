استجواب متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها بتجارة الهواتف المحمولة

كتبت أمنية الموجي

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بالنصب والاحتيال على أموال المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الهواتف المحمولة .

وتواجه الجهات المختصة المتهم بالتحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، وكشفت عن قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الهواتف المحمولة، وتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات بأن المتهم زعم استثمار الأموال فى مجال تجارة الهواتف المحمولةمقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وكشفت ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن قيام أحد الأشخاص مقيم بالجيزة بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأجهزة والهواتف المحمولة مقابل أرباح إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها .

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم بممارسة نشاطاً إحتيالياً على النحو المشار إليه مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين، وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.